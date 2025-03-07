(Кропотина) Анна Григорьева Около 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кропотина) Анна Григорьева

Место рождения

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Кропотин Григорий Миронов

Мать: Кропотина (Опалева) Мавра Авдеева

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762

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