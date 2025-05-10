Ларина Аграфена Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларина Аграфена Фёдоровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
ФёдорНеизвестно г.р.
Дети
Ларин Степан (Стефан) Ильич02.08.1874 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.

Сын: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Отец ребёнка: Ларин Илья Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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