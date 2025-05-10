Ларина Аграфена Фёдоровна
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецФёдорНеизвестно г.р.
Дети
Ларин Степан (Стефан) Ильич02.08.1874 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Сын: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Отец ребёнка: Ларин Илья Иванович
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно