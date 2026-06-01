Кезгайло АННА
женский, родилась 1455
умерла Неизвестно
Супруги
Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧОколо 1450 г.р.
Дети
Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА1485 г.р.
Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ1495 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1455
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1485
Дочь: Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1495
Сын: Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ
Смерть
Неизвестно