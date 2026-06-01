Кезгайло АННА 1455 — найти родственников по фамилии на Familio

Кезгайло АННА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1455

умерла Неизвестно

Супруги
Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧОколо 1450 г.р.
Дети
Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА1485 г.р.
Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ1495 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1455

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1485

Дочь: Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1495

Сын: Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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