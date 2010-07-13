Ткачук Виктор Николевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкачук Виктор Николевич

Ткачук Виктор Николевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1957

Дата смерти

13.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957

Отец: Ткачук Николай Андреевич

Мать: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.04.1978

Дочь: Ткачук Евгения Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачук Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Ткачук Елена Владленовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачук Елена Владленовна

Смерть
13.07.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close