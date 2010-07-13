Ткачук Виктор Николевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1957
Дата смерти13.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957
Рождение ребёнка
01.04.1978
Дочь: Ткачук Евгения Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачук Надежда
Развод
Неизвестно
Жена: Ткачук Елена Владленовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачук Елена Владленовна
Смерть
13.07.2010