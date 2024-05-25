Рахматуллова (Буркеева) Файза Губаевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1954
Рождение ребёнка
04.02.1957
Рождение ребёнка
03.11.1959
Рождение ребёнка
12.07.1962
Смерть
Неизвестно