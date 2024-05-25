Рахматуллова (Буркеева) Файза Губаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллова (Буркеева) Файза Губаевна

Рахматуллова (Буркеева) Файза Губаевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Нагимулла Набиевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Нагимулла Набиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Нагимулла Набиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Нагимулла Набиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Нагимулла Набиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.