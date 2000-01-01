Анна
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1893
Дочь: Цыбина Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Федот
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1911
Дочь: Сафронова Анна Федотовна
Отец ребёнка: Федот
Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот