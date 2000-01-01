Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1893

Дочь: Цыбина Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Федот

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1911

Дочь: Сафронова Анна Федотовна

Отец ребёнка: Федот

Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот

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