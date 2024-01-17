Томас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.640

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

628 г.р.

Жена

643 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.640

Отец: не указан

Мать: Арентия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геккада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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