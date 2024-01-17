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Томас
Томас
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.640
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Арентия
628 г.р.
Жена
Геккада
643 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.640
Отец: не указан
Мать:
Арентия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Геккада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
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