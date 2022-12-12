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Ступарь Клим Дмитриевич

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Место рождения

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Между 03.12.1880 и 05.12.1880

Дата смерти

Между 12.04.1966 и 14.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 03.12.1880 и 05.12.1880

Отец: Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович)

Мать: не указана

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Ступарь Яков Климович

Мать ребёнка: Бойкова Екатерина

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.03.1920

Сын: Ступарь Николай Климович

Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ступарь Иван Климович

Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Хлебодаровский, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Ступарь Кузьма Климович

Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Фирсова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Смерть
Между 12.04.1966 и 14.04.1966
Хлебодаровский, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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