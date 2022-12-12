Ступарь Клим Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 03.12.1880 и 05.12.1880
Дата смертиМежду 12.04.1966 и 14.04.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 03.12.1880 и 05.12.1880
Отец: Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1910
Мать ребёнка: Бойкова Екатерина
Рождение ребёнка
15.03.1920
Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
17.11.1925
Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Фирсова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ступарь Прасковья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 12.04.1966 и 14.04.1966