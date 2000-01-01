Кулешова (Лебзак) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Лебзак) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Браун Василий Иванович

Мать: Лебзак Марта Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кулешов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кулешов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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