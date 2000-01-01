Кулешова (Лебзак) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Браун Василий Иванович
Мать: Лебзак Марта Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кулешов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кулешов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан