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Воронова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1937

Дата смерти

25.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Воронов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Воронов Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
20.11.1965

Дочь: Женеренко Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Воронов Виктор Фёдорович

Смерть
25.06.2021

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