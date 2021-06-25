Воронова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1937
Дата смерти25.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Воронов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Воронов Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.11.1965
Дочь: Женеренко Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Воронов Виктор Фёдорович
Смерть
25.06.2021