Дементьев Евстафий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Евстафий Михайлович

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Место рождения

г. Баку, Азербайджан

Дата рождения

1850

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1869 по 1875
г. Киев, Украина
Место жительства
По 1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1875 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва
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