Дементьев Евстафий Михайлович
Место рожденияг. Баку, Азербайджан
Дата рождения1850
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1869 по 1875
г. Киев, Украина
Место жительства
По 1869
Место жительства
С 1875 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1918
Смерть
1918