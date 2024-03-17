(Турова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туров Леонид Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туров Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Туров Леонид Павлович
Рождение ребёнка
11.?.1950
Сын: Туров Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Туров Леонид Павлович