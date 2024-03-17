(Турова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Туров Леонид Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Туров Леонид Павлович

Рождение ребёнка
11.?.1950

Сын: Туров Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Туров Леонид Павлович

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