Пак Данил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Данил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1997

Отец: Пак Дмитрий

Мать: Мурашкина Анна Павловна

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