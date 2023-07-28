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Кац Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1945

Отец: Кац Арнольд Моисеевич

Мать: Моносова (Моносова) Сара (София) Лейбовна (Львовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Кузнецова) Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Даниил

Мать ребёнка: Балланд (Балланд) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балланд (Балланд) Елена

Рождение ребёнка
26.08.1972

Дочь: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Швидкая (Швидкая) Галина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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