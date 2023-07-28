Кац Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Даниил
Мать ребёнка: Балланд (Балланд) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балланд (Балланд) Елена
Рождение ребёнка
26.08.1972
Дочь: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Швидкая (Швидкая) Галина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург