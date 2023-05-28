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Камнева Агрипина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камнев Федот Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Камнева Марья Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Камнева Ксенья Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Камнева Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Камнева Меланья Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Камнева Марья Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Камнева Февронья Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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