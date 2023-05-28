Камнева Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Камнева Марья Федотовна
Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Камнева Ксенья Федотовна
Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Камнева Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Камнева Меланья Федотовна
Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Камнева Марья Федотовна
Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Камнева Февронья Федотовна
Отец ребёнка: Камнев Федот Иванович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно