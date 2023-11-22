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Залешин Константин Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Констаниновна

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1834

Сын: Залешин Михайло Константинович

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1840

Сын: Залешин Андрей Константинович

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Залешин Сергей Константинович

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1848

Сын: Залешин Игнатий Константинович

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1850

Сын: Залешин Андриан Константинович

Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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