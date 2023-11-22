Залешин Константин Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Констаниновна
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1834
Сын: Залешин Михайло Константинович
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1840
Сын: Залешин Андрей Константинович
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Залешин Сергей Константинович
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1848
Сын: Залешин Игнатий Константинович
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1850
Сын: Залешин Андриан Константинович
Мать ребёнка: Залешина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно