Смахтин Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смахтин Сергей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.02

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смахтина Татьяна Анатольевна

Рождение
11.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смахтина Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смахтина Татьяна Анатольевна

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