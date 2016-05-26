Смахтин Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.02
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смахтина Татьяна Анатольевна
Рождение
11.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смахтина Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно