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Сенькин Денис Сергеевич

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Место рождения

г.Вязники, Владимирской области

Дата рождения

11.04.1975

Дата смерти

25.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Вязники, Владимирской области
Бракосочетание
12.07.1997

Жена: скрыто настройками приватности

г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
29.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Вязники, Владимирской области
Смерть
25.06.2003
г.Вязники, Владимирской области
Причина смерти: Убийство
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