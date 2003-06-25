Сенькин Денис Сергеевич
Место рожденияг.Вязники, Владимирской области
Дата рождения11.04.1975
Дата смерти25.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Вязники, Владимирской области
Бракосочетание
12.07.1997
Жена: скрыто настройками приватности
г.Вязники, Владимирской области
Рождение ребёнка
29.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Вязники, Владимирской области
Смерть
25.06.2003
г.Вязники, Владимирской области
Причина смерти: Убийство