Трифонова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1955
Дочь: Трифонова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно