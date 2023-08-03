Трифонова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.11.1955

Дочь: Трифонова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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