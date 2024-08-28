Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1892

Дата смерти

13.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892

Отец: Дорин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Больших (Соколова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Федор

Рождение ребёнка
29.12.1812 ст.

Сын: Соколов Василий Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор

Рождение ребёнка
1915

Сын: Соколов Иван Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор

Рождение ребёнка
29.04.1932

Дочь: Власова (Симкина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Симкин Фёдор Макарович

Смерть
13.09.1969

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