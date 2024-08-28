Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1892
Дата смерти13.09.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892
Отец: Дорин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Больших (Соколова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Федор
Рождение ребёнка
29.12.1812 ст.
Сын: Соколов Василий Федорович
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
29.04.1932
Дочь: Власова (Симкина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Симкин Фёдор Макарович
Смерть
13.09.1969