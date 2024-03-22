Костеков Климонт Ипатов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Костеков Ипатий Григорьев
Мать: Мавра Калинина
Рождение ребёнка
08.01.1800
Дочь: Домна Климонтова
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
Смерть
1830