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Костеков Климонт Ипатов

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Между 1742 и 1744 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Костеков Ипатий Григорьев

Мать: Мавра Калинина

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1800

Дочь: Домна Климонтова

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
Смерть
1830
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