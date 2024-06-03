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Зыков Григорий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Зыков (Кадников) Леонтий Панфилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Гурьянова) Ирина Мартеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Ксения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.11.1775

Дочь: Зыкова Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Сергеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 28.10.1776

Дочь: Зыкова Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Сергеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 05.09.1779

Сын: Зыков Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Сергеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.08.1781

Сын: Зыков Матфей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Зыков Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Зыкова (Гурьянова) Ирина Мартеловна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зыкова Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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