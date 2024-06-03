Зыков Григорий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Зыков (Кадников) Леонтий Панфилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Ксения Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.11.1775
Дочь: Зыкова Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 28.10.1776
Дочь: Зыкова Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 05.09.1779
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
09.08.1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зыков Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Зыкова (Гурьянова) Ирина Мартеловна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зыкова Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно