Ободова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ободова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерыкова (Ободова) Таисия Капитоновна

Отец ребёнка: Ободов Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ободова) Августа Капитоновна

Отец ребёнка: Ободов Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ободов Николай Капитонович

Отец ребёнка: Ободов Капитон

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Дочь: Куклина (Ободова) Софья Капитоновна

Отец ребёнка: Ободов Капитон

Смерть
Неизвестно

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