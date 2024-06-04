Ободова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерыкова (Ободова) Таисия Капитоновна
Отец ребёнка: Ободов Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ободова) Августа Капитоновна
Отец ребёнка: Ободов Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ободов Николай Капитонович
Отец ребёнка: Ободов Капитон
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Дочь: Куклина (Ободова) Софья Капитоновна
Отец ребёнка: Ободов Капитон
Смерть
Неизвестно