Закуева Раиса Никитична 14.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Закуева Раиса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939

Отец: Колесников Никита Денисович

Мать: Колесникова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохин Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закуева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1979

Сын: Закуев Родион Камилович

Отец ребёнка: Закуев Камиль Шахалиевич

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