Закуева Раиса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939
Отец: Колесников Никита Денисович
Мать: Колесникова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохин Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закуева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1979
Отец ребёнка: Закуев Камиль Шахалиевич