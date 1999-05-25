Корниенко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Николай Петрович

Место рождения

Селидово

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

25.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: Корниенко Пётр Фёдорович

Мать: Корниенко Прасковья Аверьяновна

Селидово
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Ксения Наумовна

Рождение ребёнка
29.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Ксения Наумовна

Донецк ( Сталино)
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Ксения Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Ксения Наумовна

Смерть
25.05.1999
Симферополь
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