Корниенко Николай Петрович
Место рожденияСелидово
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти25.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Селидово
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
29.03.1951
Донецк ( Сталино)
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1999
Симферополь