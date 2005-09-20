Галимова Александра Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Александра Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2005

Отец: не указан

Мать: Галимова Марина Петровна

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