Обухов Григорий Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Григорий Саввович

Обухов Григорий Саввович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1837

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1837

Отец: Обухов Савва Родионович

Мать: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Обухов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анастасия Петровна

Смерть
После 1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close