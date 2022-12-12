Обухов Григорий Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1837
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1837
Рождение ребёнка
1856
Сын: Обухов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1891