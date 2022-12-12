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Пушкарев Николай Иванович

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Место рождения

Чамское, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарев Иван

Мать: Пушкарева Александра Яковлевна

Чамское, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1969

Жена: скрыто настройками приватности

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Уржумское кладбище
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