Пушкарев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушкарев Иван
Бракосочетание
1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Уржумское кладбище