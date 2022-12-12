Кузнецов Алексий (Николай) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Алексий (Николай) Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1875

Дата смерти

15.11.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1903
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1904 по 1906
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1906 по 1907
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1909 по 1911
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1913 по 1916
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1917 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1933
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1934 по 1935
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1935 по 1937
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
15.11.1938
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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