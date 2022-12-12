Кузнецов Алексий (Николай) Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1875
Дата смерти15.11.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902 по 1903
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1904 по 1906
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1906 по 1907
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1909 по 1911
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1913 по 1916
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1917 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1933
Место жительства
С 1934 по 1935
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1935 по 1937
Смерть
15.11.1938
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика