Макарова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952
Отец: Малыхин Николай Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1975
Дочь: Ерофеева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1985
Дочь: Романова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1989
Дочь: Большакова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.10.1990
Дочь: Макарова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно