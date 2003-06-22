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Макарова Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952

Отец: Малыхин Николай Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1975

Дочь: Ерофеева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1985

Дочь: Романова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1989

Дочь: Большакова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.10.1990

Дочь: Макарова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Николаевич

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