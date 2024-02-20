Шемигон Федор Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шемигон Герасим Федорович
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно