Грезов Фёдор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Максим Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.12.1904
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1911
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1914
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
извозчик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Смерть
Неизвестно