Грезов Фёдор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезов Фёдор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грезов Максим Никитич

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.12.1904

Сын: Грезов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Грезов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Грезов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
извозчик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Смерть
Неизвестно
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