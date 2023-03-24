Лавров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврова Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова Нина Григорьевна
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва