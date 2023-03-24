Лавров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврова Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Нина Григорьевна

Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва
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