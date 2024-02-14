Галиакберов Бикмухамет
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Амиров Галиакбер
Мать: Амирова Гульнара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Галиакберова) Гульзамал
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Галиакберова) Шамсибану
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Галиакберова) Шамсизиган
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану
Рождение ребёнка
1848
Сын: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)
Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь