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Галиакберов Бикмухамет

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Амиров Галиакбер

Мать: Амирова Гульнара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Галиакберова) Гульзамал

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Галиакберова) Шамсибану

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Галиакберова) Шамсизиган

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану

Рождение ребёнка
1848

Сын: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)

Мать ребёнка: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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