Шарафиддин Абдужалил Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Аксянова) Айнихаят
Рождение ребёнка
30.06.1869
Дочь: Фархижан Шарафиддин Кызы
Мать ребёнка: (Аксянова) Айнихаят
Рождение ребёнка
22.02.1871
Дочь: Бибигайния Шарафиддин Кызы
Мать ребёнка: (Аксянова) Айнихаят
Рождение ребёнка
25.03.1890
Дочь: Хамида Шарафиддин Кызы
Мать ребёнка: (Аксянова) Айнихаят
Смерть
Неизвестно