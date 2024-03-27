Шарафиддин Абдужалил Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафиддин Абдужалил Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аксянова) Айнихаят

Рождение ребёнка
30.06.1869

Дочь: Фархижан Шарафиддин Кызы

Мать ребёнка: (Аксянова) Айнихаят

Рождение ребёнка
22.02.1871

Дочь: Бибигайния Шарафиддин Кызы

Мать ребёнка: (Аксянова) Айнихаят

Рождение ребёнка
25.03.1890

Дочь: Хамида Шарафиддин Кызы

Мать ребёнка: (Аксянова) Айнихаят

Смерть
Неизвестно

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