Праскевья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Погорелой) Акилина Харитоновна
Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Погорелой) Варвара Харитоновна
Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Погорелой Степан Харитонович
Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Погорелой Яков Харитонович
Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Погорелой) Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович
Смерть
1794