Праскевья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскевья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Погорелой) Акилина Харитоновна

Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Погорелой) Варвара Харитоновна

Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Погорелой Степан Харитонович

Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Погорелой Яков Харитонович

Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Погорелой) Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Погорелой Харитон Сидорович

Смерть
1794

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