Ерхова (Чадромцева) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рожденияС 01.01.1884 по 01.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1884 по 01.01.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ., Устюжский у., Нюкинская в., д. Задняя
Бракосочетание
25.04.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Поручители по жениху : Луканцов Михаил Фёдорович / Ерхов Никита Егорович (Исады) Поручители по невесте : Карпиков Алексей Лукич / Ерхов Павел Акимович (Исады)
Смерть
Неизвестно