Ерхова (Чадромцева) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерхова (Чадромцева) Дарья Александровна

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Место рождения

Задняя, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 01.01.1884 по 01.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1886 по 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1884 по 01.01.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Задняя, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губ., Устюжский у., Нюкинская в., д. Задняя
Бракосочетание
25.04.1910 ст.

Муж: Ерхов Пётр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Поручители по жениху : Луканцов Михаил Фёдорович / Ерхов Никита Егорович (Исады) Поручители по невесте : Карпиков Алексей Лукич / Ерхов Павел Акимович (Исады)
Смерть
Неизвестно
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