Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1920
Дата смерти01.11.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1949
Дочь: Мишевец Галина
Отец ребёнка: Крупенников Григорий
Рождение ребёнка
01.04.1955
Отец ребёнка: Крупенников Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупенников Григорий
Смерть
01.11.1998
Похороны
Неизвестно
Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область