Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1920

Дата смерти

01.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1949

Дочь: Мишевец Галина

Отец ребёнка: Крупенников Григорий

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1955

Сын: Крупенников Александр

Отец ребёнка: Крупенников Григорий

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупенников Григорий

Смерть
01.11.1998
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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