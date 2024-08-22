Чагодаева (Митрофанова) Клавдия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1926
Дата смерти12.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926
место рождения: хутор Кокова. зарегистрирована в Селогорском сельском совете Новгородского района Новгородской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горюнов Генадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горюнов Генадий Николаевич
Смерть
12.10.1994
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождественское кладбище