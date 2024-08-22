Чагодаева (Митрофанова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чагодаева (Митрофанова) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Куково, Селогорская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

18.06.1926

Дата смерти

12.10.1994

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926

Отец: Митрофанов Дмитрий Прокофьевич

Мать: Митрофанова (Фёдорова) Ольга Ивановна

Куково, Селогорская волость, Новгородский уезд
место рождения: хутор Кокова. зарегистрирована в Селогорском сельском совете Новгородского района Новгородской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чагодаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Генадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Генадий Николаевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Генадий Николаевич

Смерть
12.10.1994
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождественское кладбище

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