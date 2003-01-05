Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

02.04.1927

Дата смерти

05.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Павел Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
15.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1950

Сын: Солодовников Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна

Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
05.01.2003
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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