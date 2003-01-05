Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1927
Дата смерти05.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
15.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
26.11.1950
Сын: Солодовников Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна
Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
30.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Павел Фёдорович
Смерть
05.01.2003
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)