Иустиния Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустиния Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

?.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Новикова (Симакова) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Симаков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Симаков Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Симаков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Симаков Сергей Иванович

Смерть
?.06.1905

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