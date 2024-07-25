Иустиния Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти?.06.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Новикова (Симакова) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Симаков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Симаков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Симаков Сергей Иванович
Смерть
?.06.1905