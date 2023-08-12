Кайгородцева Соломея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева Соломея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Осипович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кайгородцев Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Осипович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кайгородцев Максим Федорович

Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Осипович

Смерть
Неизвестно

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