Кайгородцева Соломея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Осипович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кайгородцев Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Осипович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кайгородцев Максим Федорович
Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Осипович
Смерть
Неизвестно