Масалкин Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1917
Дата смерти11.07.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1917
Отец: Масалкин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1951
Сын: Масалкин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Масалкина Пелагея Яковлевна
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1993