Масалкин Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалкин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1917

Дата смерти

11.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1917

Отец: Масалкин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1951

Сын: Масалкин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Масалкина Пелагея Яковлевна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масалкина Пелагея Яковлевна

Смерть
11.07.1993
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