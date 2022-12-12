Падерин Михаил Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Падерин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Падерин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия
Смерть
Неизвестно