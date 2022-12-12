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Падерин Михаил Прокопьевич

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Место рождения

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Падерин Прокопий Федотович

Мать: Падерина Анисия Никитична

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анисия

Смерть
Неизвестно
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