Кузнецов Карп Федорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кузнецов Федор Архипович
Мать: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Карповна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Карповна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
18.01.1862
Дочь: Ксения Карповна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно