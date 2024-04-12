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Кузнецов Карп Федорович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кузнецов Федор Архипович

Мать: Кузнецова Ирина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Карповна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Егоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Карповна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Егоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.01.1862

Дочь: Ксения Карповна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Егоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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