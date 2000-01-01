Каталевич Семен Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каталевич Семен Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1885 год - рядовой пограничной стражи Крымской бригады 3-го отдела Феодосийского отряда.
Рождение ребёнка
06.07.1885 ст.

Дочь: Каталевич Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Каталевич Ирина Васильевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каталевич Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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