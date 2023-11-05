Скалина (Дуганова) Марья (Марва) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалина (Дуганова) Марья (Марва) Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1851 ст.

Дочь: Петухова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Петухов Иван Николаев

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.04.1852 ст.

Муж: Петухов Иван Николаев

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Второй брак у обоих. Оба вдовцы По этой записи: Марфа Стефанова Скалина. По записям в Ревизиях Марья Степанова
Рождение ребёнка
29.01.1857 ст.

Сын: Петухов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Петухов Иван Николаев

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1859 ст.

Дочь: Судьина Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Петухов Иван Николаев

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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