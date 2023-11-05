Скалина (Дуганова) Марья (Марва) Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1851 ст.
Дочь: Петухова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Петухов Иван Николаев
Бракосочетание
11.04.1852 ст.
Второй брак у обоих. Оба вдовцы По этой записи: Марфа Стефанова Скалина. По записям в Ревизиях Марья Степанова
Рождение ребёнка
29.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Петухов Иван Николаев
Рождение ребёнка
30.05.1859 ст.
Дочь: Судьина Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Петухов Иван Николаев
Смерть
Неизвестно