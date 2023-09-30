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Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Погорелова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Погорелова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович