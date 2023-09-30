? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Погорелова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Погорелов Федор Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Погорелова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Погорелой Иван Сидорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.