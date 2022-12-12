Смагин Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1960
Отец: Смагин Василий Матвеевич
Мать: Смагина Вера Ивановна
Бракосочетание
19.02.1983
Жена: Смагина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
04.06.1984
Дочь: Царева Оксана Евгеньевна
Мать ребёнка: Смагина Ирина Павловна
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1986
Дочь: Смагина Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Смагина Ирина Павловна