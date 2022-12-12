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Смагин Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1960

Отец: Смагин Василий Матвеевич

Мать: Смагина Вера Ивановна

Бракосочетание
19.02.1983

Жена: Смагина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
04.06.1984

Дочь: Царева Оксана Евгеньевна

Мать ребёнка: Смагина Ирина Павловна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1986

Дочь: Смагина Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Смагина Ирина Павловна

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