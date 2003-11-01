Матасов Александр Андреевич
Место рожденияс. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Дата рождения29.10.1899
Дата смерти25.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Рождение ребёнка
17.05.1923
Дочь: Морозова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Матасова Ирина Тихоновна
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Смерть
25.09.1969
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области