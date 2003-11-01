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Матасов Александр Андреевич

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Место рождения

с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области

Дата рождения

29.10.1899

Дата смерти

25.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899

Отец: Матасов Андрей Леонтьевич

Мать: Матасова Екатерина Павловна

с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Рождение ребёнка
17.05.1923

Дочь: Морозова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Матасова Ирина Тихоновна

с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Смерть
25.09.1969
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
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